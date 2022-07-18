Российский писатель Борис Акунин сравнил президента РФ Владимира Путина с серийным убийцей Андреем Чикатило. Таким образом литературовед отреагировал на обстрел Винницы 14 июля.

Акунин обнародовал в Facebook пост, в котором отметил, что все месяцы полномасштабной войны в Украине чувствует себя братом насильника.

— Лично я никого не убивал, не насиловал, не терзал, но эти ужасные преступления совершил член моей семьи. Поэтому так тяжело, даже невозможно общаться с жертвами и их родственниками. Ты блеешь какие-то сочувственные слова, соболезнуешь, готов платить компенсации, которые будут возложены на твое жуткое семейство по гражданским искам, но смотреть в глаза сил нет. В них читается: как же ты с этим уродом вырос-то, почему не остановил или вообще не придушил в колыбели? — Написал писатель.

Он добавил, что насильник продолжает совершать преступления, а остановить его, вероятно, могут только члены семьи.

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— При этом Чикатило пока не пойман — какое там. Он продолжает зверствовать, убивать детей и женщин. И такое ощущение, что кроме тебя самого никто его обезвредить не сможет. А до тех пор так и придется прятать глаза, — подытожил Борис Акунин.

Писатель осуждает действия власти России в Украине. Ранее он описал крах РФ и назвал пять факторов войны, которые стали неожиданными для Путина.

Стоит отметить, что сам Акунин с 2014 года живет в Лондоне.