Український музикант та лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк не стримав сліз на концерті у Празі. Артист не зміг виконати пісню Наодинці повноцінно, коли додав до неї рядки про Бучу, Ірпінь та інші українські міста.

Емоційним відео поділилася одна з користувачок TikTok, і дописала, що на це неможливо дивитися без сліз.

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Андрій вирішив запозичити рядки з пісні Чути гімн у музиканта Skofka. Хливнюк не зміг стримати емоції, коли співав такі слова:

Ну, а поки битимемо вас

За Азов і Бучу!

За Ірпінь, який ти мучив!

Щоправда, останній рядок доспівати не вдалося – емоції наринули на артиста, який із перших днів захищає нашу країну з автоматом у руках. Музикант бачив це на власні очі, і це точно залишиться в його пам’яті до кінця життя.

Андрій відвернувся від мікрофона, щоби витерти сльози. Публіка помітила реакцію музиканта та підтримала його оваціями. Хливнюк теж не залишився осторонь, і нагадав глядачам, чому він виступає на сцені.

– Усі ваші гроші підуть на ЗСУ. Вибачте, – додав артист.

Не лише Хливнюк залишив фронт, щоб нагадати усьому світу про війну в Україні – також поїхав з передової Тарас Тополя зі своєю групою Антитіла. Артисти заявили, що не могли відмовитися від запрошень – їм випав шанс заспівати разом з Едом Шираном на одній сцені у Польщі.