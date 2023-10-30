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Червь, Фиона и пришелец: самые эпатажные образы Хайди Клум на Хэллоуин

30 октября 2023, 13:19
Валентина Чорна редактор ленты
Гайді Клум
Источник: Depositphotos Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум в течение многих лет считается королевой Хэллоуина. По случаю праздника она перевоплощается в эктравагантных или жутких персонажей.

Хайди Клум всегда ответственно относится к созданию хэллоуинского образа, а в кресле гримера иногда проводит более десяти часов.

В прошлом году она превзошла все ожидания и пришла на вечеринку в костюме дождевого червя. А ее муж, музыкант Том Каулитц из группы Tokio Hotel, перевоплотился в одноглазого рыбака.

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В течение нескольких часов Клум извивалась по ковровой дорожке и фотографировалась с гостями. Даже интервью звезда давала, лежа на полу в неудобном костюме. Позже Хайди позировала в полупрозрачном боди со стразами.


В 2019 году Хайди перевоплотилась в инопланетянина с разрезанным животом и грудью. Из ее тела торчали железные трубки, а через стеклянный купол на голове виднелся мозг.

На создание образа Клум команда гримеров потратила рекордные 14 часов. Том Каулитц тогда предстал в костюме окровавленного космонавта.


На хэллоуинской вечеринке в 2018 году Хайди Клум появилась в образе принцессы Фионы, а ее возлюбленный перевоплотился в Шрека.

В 2017 году Хайди повторила образ оборотня из клипа Майкла Джексона Триллер. На праздничное перевоплощение ушло 13 часов работы визажистов.

На вечеринке супермодель устроила настоящее шоу с танцами и спецэффектами. Ее сопровождали друзья, которые переоделись в зомби.

В 2015 году Хайди Клум потратила 10 часов на перевоплощение в сексуальную певицу Джессику Рэббит из культовой ленты Кто подставил кролика Роджера.

Тогда модель устроила целое выступление, исполнив под фонограмму песню Why Don’t You Do Right.

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