Світська левиця Періс Гілтон вшанувала Брітні Спірс на зірковій вечірці на Геловін, одягнувши один з культових образів попзірки з її кліпу Toxic.

Модель зʼявилася на вечірці Casamigos в Лос-Анджелесі в синьому костюмі стюардеси, майже ідентичному тому, який носила для кліпа Брітні Спірс.

– На честь нашої Королеви! Щасливого Геловіну! – підписала відео в Instagram Гілтон, додавши гештег #IconsOnly.

Чоловік Періс Гілтон приєднався до веселощів, вдягнувшись на вечірку в костюм пілота з кліпу. Шанувальники та друзі знаменитостей були в захваті від вибору костюма. Таку пошану подрузі світська левиця віддала невдовзі після того, як світ побачили мемуари Брітні Спірс Жінка в мені.

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Вони разом провели чимало часу. У своїй книзі Брітні зауважила, що їхні з Періс вечірки на початку 2000-х років ніколи не були такими дикими, як про них писали в пресі. Співачка заявила, що єдиним “наркотиком”, що вона тоді вживала, був аддералл. Його застосовують у низці країн для лікування синдрому порушення активності та уваги.

Також Спірс подякувала Гілтон за підтримку, коли вона розійшлася з чоловіком Кевіном Федерлайном, та надіслала їй примірник своїх мемуарів. Модель своєю чергою сказала, що дуже пишається своєю знаменитою подругою.