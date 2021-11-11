Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет за долгое время. Герцоги Сассекские посетили гала-вечер в Нью-Йорке, приуроченный ко Дню ветеранов в США.

Мероприятие проходило в Salute to Freedom. Перед публикой Меган появилась в красном длинном платье со шлейфом, глубоким декольте и разрезом от Carolina Herrera. На ногах у герцогини туфли-лодочки от Giuseppe Zanotti. Волосы Маркл собрала в высокий пучок.

Образ она завершила аксессуарами: серьгами и браслетом от Cartier, который ранее принадлежал маме принца Гарри — принцессе Диане.

Принц Гарри предстал в костюме с бабочкой. Стоит отметить, что герцог должен был быть в военной форме, однако он не может ее носить после отказа от королевских обязанностей.

Свои образы пара дополнила брошами в виде красного мака, который является символом Дня павших.

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Напомним, что с июня месяца принц Гарри и Меган Маркл находились в декретном отпуске, чтобы заботиться о своей новорожденной дочери Лилибет Диане.

Они сделали перерыв в работе над благотворительным фондом Archwell, с целью подать пример другим семьям.

По словам журналиста Омид Скоби, члены королевской семьи сразу же возвращаются к работе, однако Гарри и Меган захотели показать другой пример. Они предложили брать отпуск по уходу за ребенком до 20 недель в Archewell.