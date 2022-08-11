Украинская группа Kalush Orchestra отказалась выступать на одной сцене с диджеями из России. Речь идет о фестивале Sea Dance Festival в Черногории.

Дело в том, что Kalush Orchestra обратились к организаторам фестиваля с просьбой убрать российских диджеев с программы, конкретно — Нину Кравиц. Те, в свою очередь, назвали такие требования “зачисткой сцены”. Якобы убирать исполнительницу за национальность — дискриминация.

Несмотря на такое решение, организаторы осудили нападение РФ на Украину.

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— Мы осуждаем войну в Украине, но никогда не будем отменять выступления исполнителей из-за их нации, расы или религии. Миссией фестиваля Sea Dance всегда было содействие миру, единству, любви, мультикультурализму и сотрудничеству, — написали они в заявлении.

При этом они добавили, что Кравиц выступает за мир и единство, упрекнув украинцев в том, что им начали поступать неприятные сообщения из-за приглашения диджея из РФ.

Недавно стало известно, что у Kalush Orchestra запланировано выступление на одной сцене с Ниной Кравиц. Кроме нее там также должна быть Анфиса Летяго, которая также из России.

Фронтмен группы Олег Псюк заявил, что изначально в программе их не было, и если организаторы посчитают нужным оставить музыкантов из РФ, то Kalush Orchestra откажутся от участия в фестивале.