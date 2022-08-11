Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Из-за участия диджейки из РФ: Kalush Orchestra отказались ехать на фест в Черногорию

11 августа 2022, 16:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Из-за участия диджейки из РФ: Kalush Orchestra отказались ехать на фест в Черногорию
Источник: Kalush

Украинская группа Kalush Orchestra отказалась выступать на одной сцене с диджеями из России. Речь идет о фестивале Sea Dance Festival в Черногории.

Дело в том, что Kalush Orchestra обратились к организаторам фестиваля с просьбой убрать российских диджеев с программы, конкретно — Нину Кравиц. Те, в свою очередь, назвали такие требования “зачисткой сцены”. Якобы убирать исполнительницу за национальность — дискриминация.

Несмотря на такое решение, организаторы осудили нападение РФ на Украину.

Сейчас смотрят

— Мы осуждаем войну в Украине, но никогда не будем отменять выступления исполнителей из-за их нации, расы или религии. Миссией фестиваля Sea Dance всегда было содействие миру, единству, любви, мультикультурализму и сотрудничеству, — написали они в заявлении.

При этом они добавили, что Кравиц выступает за мир и единство, упрекнув украинцев в том, что им начали поступать неприятные сообщения из-за приглашения диджея из РФ.

Недавно стало известно, что у Kalush Orchestra запланировано выступление на одной сцене с Ниной Кравиц. Кроме нее там также должна быть Анфиса Летяго, которая также из России.

Фронтмен группы Олег Псюк заявил, что изначально в программе их не было, и если организаторы посчитают нужным оставить музыкантов из РФ, то Kalush Orchestra откажутся от участия в фестивале.

Читайте также:
КалушЕсли исчезнет свет на всей планете: Kalush Orchestra показали акустическую версию песни Stefania

Теги
Kalush Фестиваль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь