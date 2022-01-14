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Почуваюся вразливою: Пріянка Чопра прокоментувала чутки про розлучення з Ніком Джонасом

14 Січня 2022, 22:13
Ілля Нежигай редактор стрічки
Почуваюся вразливою: Пріянка Чопра прокоментувала чутки про розлучення з Ніком Джонасом
Джерело: Getty Images

Зірка Боллівуду Пріянка Чопра вперше відреагувала на чутки про розрив стосунків з музикантом Ніком Джонасом.

Зіркова пара пов’язала себе шлюбом у грудні 2018 року. Однак вже у листопаді минулого року 39-річна актриса оновила свій акаунт у соціальних мережах з @PriyankaChopraJonas на @PriyankaChopra.

У лютневому випуску журналу Vanity Fair, ПріянкаЧопра розповіла про те, як постійна увага з боку соціальних мереж змінила її ставлення до кар’єри та особистого життя.

– Щиро кажучи, я почуваюся дуже вразливою, коли публікую фотографію, адже все, що знаходиться позаду мене на цьому фото, буде обов’язково вивчене, і люди будуватимуть здогади… Через шум соціальних мереж та їх широку присутність в нашому житті, я думаю, що все це здається набагато важливішим, ніж є насправді. Я думаю, що ми надаємо цьому занадто велике значення в реальному житті, а я не думаю, що воно того варте, – зізналася зірка фільму Матриця: Воскресіння.

Модель розповіла, що стала більш обережною та замкненою, бо постійна медійна увага забирає багато енергії.

– Постійно намагаєшся переконатися, що ти говориш правильно, робиш правильно, одягаєшся правильно, не робиш помилок, не спотикаєшся, бо весь світ дивиться, – пояснила вона.

Сам Нік Джонас запевнив журналістів, що разом із Пріянкою вони створили кордони, аби забезпечити свій рівень конфіденційності та створити маленьку безпечну гавань для себе та своїх близьких.

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Джерело
Vanity Fair
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