Американская актриса и модель Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем, охранником Дэном Хейхерстом.

Пара прожила вместе чуть больше года, инициатором развода стала Памела. Она оставила их общий дом в Канаде и переехала жить в Малибу, где проводит время со своими сыновьями.

– Памела любит так же искренне, как и живет, – сообщил инсайдер.

Сама Андерсон официально разрыв брака пока не комментировала.

Со своим избранником актриса познакомилась в начале 2020 года. По словам звезды, во время самоизоляции они постоянно находились вместе, в результате чего влюбились друг в друга.

Теперь короткий союз Дэна Хейхерста и Памелы Андерсон называют “пандемическим вихрем”, который утих.

Свадьба Памелы и Дэна состоялась в 2021 году в канун Рождества. Церемония бракосочетания прошла тихо и скромно на территории ее дома в Ванкувере, в Канаде. Памела была одета в винтажное свадебное платье со структурированными рукавами и корсетом.

До этого актриса была замужем за рокером Томми Ли. Их брак длился три года, пара воспитывает двух общих сыновей.

Вторым мужем Андерсон стал рок-музыкант Кид Рок, с которым она развелась через год. Дважды Памела вышла замуж за игрока в покер Рика Саломона, но в 2015 году они окончательно разорвали отношения.

С 74-летним Джоном Питерсом звезда пробыла в браке всего 12 дней, после чего пара развелась.