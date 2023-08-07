Акторка театру і кіно Ада Роговцева сказала, чи зможуть українці колись пробачити росіянам.

Вважає, це колись усе-таки станеться, однак спершу громадяни країни-агресора повинні будуть пройти кілька етапів.

– Звичайно. Ми ж українці. Це можливо тільки через кілька поколінь, з вихованням, каяттям росіян і розплатою. Усі вони мають пройти ці етапи… Раніше Україна не прощала, а терпіла, – зазначила Ада.

Каже, нещодавно їй подарували книжки про історію України, і, здавалося б, ми всі вже все знаємо, але відірватися від неї неможливо, а тому Ада продовжує складати “мозаїку”.

– Як нація, на превеликий жаль, ми ж тільки починаємо все усвідомлювати. Наприклад, мені стільки років, а я тільки починаю усвідомлювати по-справжньому, що я українка. Я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, тим паче, що я все-таки думаю, але я потрапила, – наголосила Роговцева.

Додає, ми вже визнали Росію країною-ворогом, проте за майбутні покоління Аді страшно, адже в неї маленькі онуки, які житимуть поруч із цим народом.

Також Роговцева вважає, що Україна сам на сам з цією бідою, оскільки світ часто просто спостерігає.