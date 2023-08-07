Актриса театра и кино Ада Роговцева сказала, смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян.

Считает, это когда-то все таки произойдет, однако сперва граждане страны-агрессора должны будут пройти несколько этапов.

— Конечно. Мы же украинцы. Это возможно только через несколько поколений, с воспитанием, раскаянием русских и расплатой. Все они должны пройти эти этапы… Раньше Украина не прощала, а терпела, — отметила Ада.

Говорит, недавно ей подарили книги об истории Украины, и, казалось бы, мы все уже все знаем, но оторваться от них невозможно, а потому Ада продолжает складывать “мозаику”.

— Как нация, к большому сожалению, мы же только начинаем все осознавать. Например, мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений. Кому-то одному поверила. А я же не одна такая, тем более, что я все-таки думающая, но я попала, — подчеркнула Роговцева.

Добавляет, мы уже признали Россию страной-врагом, однако за будущие поколения Аде страшно, ведь у нее маленькие внуки, которые будут жить рядом с этим народом.

Также Роговцева считает, что Украина наедине с этой бедой, поскольку мир зачастую просто наблюдает.