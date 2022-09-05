Голливудским актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию.

МИД РФ обнародовал список из 25 американских политиков и деятелей культуры, которым нельзя посещать РФ. В ведомстве отметили, что такое решение стало ответом на антироссийские санкции США.

Стоит отметить, что Шон Пенн и Бен Стиллер поддерживают Украину в полномасштабной войне, которую начала Россия. Первый не раз был в нашей стране и неоднократно встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Сейчас смотрят

Более того, он снимает документальный фильм о войне, чтобы в очередной раз показать всем, какие зверства творят российские оккупанты на нашей земле.

Был в Украине и Бен Стиллер. Актер посетил беженцев во Львове, после отправился в Макаров и Ирпень, а затем встретился с президентом.