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Из-за поддержки Украины: Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в РФ

5 сентября 2022, 18:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Из-за поддержки Украины: Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в РФ
Источник: Depositphotos

Голливудским актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию.

МИД РФ обнародовал список из 25 американских политиков и деятелей культуры, которым нельзя посещать РФ. В ведомстве отметили, что такое решение стало ответом на антироссийские санкции США.

Стоит отметить, что Шон Пенн и Бен Стиллер поддерживают Украину в полномасштабной войне, которую начала Россия. Первый не раз был в нашей стране и неоднократно встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Более того, он снимает документальный фильм о войне, чтобы в очередной раз показать всем, какие зверства творят российские оккупанты на нашей земле.

Был в Украине и Бен Стиллер. Актер посетил беженцев во Львове, после отправился в Макаров и Ирпень, а затем встретился с президентом.

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Россия Шон Пенн
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