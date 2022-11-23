Зрадниця Регіна Тодоренко не змогла відстояти свою репутацію в суді з петербурзькою письменницею Дариною Мішиною, яку звинувачувала у наклепі та вимагала від неї 8 млн рублів.

Останкінський райсуд Москви, 22 листопада, відмовив Тодоренко у задоволенні позовних вимог.

Зазначимо, ще давно у артистки з’явилася ідея написати дитячу книгу, за допомогою в цьому вона звернулася до Дарини, проте щось пішло не так.

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Письменниця з Пітера старанно працювала кілька років і передавала Регіні напрацювання, але та не стала укладати з нею контракт.

За словами Мішиної, вона подумала, що ведуча і справді передумала випускати книгу, але потім у мережі побачила новини про те, що та все-таки продовжує роботу над нею і, швидше за все, використовує її напрацювання. Розлютившись, в одному з інтерв’ю письменниця вирішила розкрити всю історію.

Також Дарина говорила, що артистка та її менеджер не хотіли, щоб вона була вказана в авторах.

Тодоренко обурилася тим, що письменниця розповіла свою правду та подала на неї до суду. Представники артистки стверджували, що Мішина жодного стосунку до книги не має.

Сама Регіна поки що рішення суду не прокоментувала.