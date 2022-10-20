Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБО

Низка українських та російських артистів опинилися під санкціями РНБО через підтримку кривавої війни, розв’язаної РФ проти України.
Відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський указами від 19 жовтня.
Хто з зірок потрапив під санкції РНБО
Загалом до санкційного списку увійшли 2507 фізичних і 1374 юридичних особи.
У списку “слави” опинилися українки, які замовчують війну і тим самим підтримують дії Путіна – Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко та інші.
Компанію їм склали російські знаменитості:
- Олександр Сєров
- Лев Лещенко
- Микола Басков
- Стас Михайлов
- Олег Газманов
- Гарік Харламов
- Ольга Бузова
- Іван Охлобистін
- Михайло Боярський
- Сергій Безруков
- Володимир Машков
- Михайло Пореченков
- Марат Башаров
- Надія Бабкіна
- Стас Костюшкін
- Тіна Канделакі та інші
Що передбачають санкції
Введення санкцій передбачає блокування активів. Крім того, обмеження забороняють брати участь у торгових операціях і виводити капітал з України. Також санкції анулюють ліцензії та дозволи, забороняють приватизувати, орендувати чи купувати земельні ділянки.
Ну і вишенька на торті – особи, що потрапили під санкції, лишаться без державних нагород України та інших форм відзнак.
Санкції діятимуть протягом п’яти або десяти років.