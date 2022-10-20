Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБО

Низка українських та російських артистів опинилися під санкціями РНБО через підтримку кривавої війни, розв’язаної РФ проти України.

Відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський указами від 19 жовтня.

Хто з зірок потрапив під санкції РНБО

Загалом до санкційного списку увійшли 2507 фізичних і 1374 юридичних особи.

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У списку “слави” опинилися українки, які замовчують війну і тим самим підтримують дії Путіна – Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко та інші.

Компанію їм склали російські знаменитості:

Олександр Сєров

Лев Лещенко

Микола Басков

Стас Михайлов

Олег Газманов

Гарік Харламов

Ольга Бузова

Іван Охлобистін

Михайло Боярський

Сергій Безруков

Володимир Машков

Михайло Пореченков

Марат Башаров

Надія Бабкіна

Стас Костюшкін

Тіна Канделакі та інші

Що передбачають санкції

Введення санкцій передбачає блокування активів. Крім того, обмеження забороняють брати участь у торгових операціях і виводити капітал з України. Також санкції анулюють ліцензії та дозволи, забороняють приватизувати, орендувати чи купувати земельні ділянки.

Ну і вишенька на торті – особи, що потрапили під санкції, лишаться без державних нагород України та інших форм відзнак.

Санкції діятимуть протягом п’яти або десяти років.