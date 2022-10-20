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Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБО

20 Жовтня 2022, 22:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБО
Джерело: Ані Лорак Регіна Тодоренко

Низка українських та російських артистів опинилися під санкціями РНБО через підтримку кривавої війни, розв’язаної РФ проти України.

Відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський указами від 19 жовтня.

Хто з зірок потрапив під санкції РНБО

Загалом до санкційного списку увійшли 2507 фізичних і 1374 юридичних особи.

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У списку “слави” опинилися українки, які замовчують війну і тим самим підтримують дії Путіна – Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко та інші.

Компанію їм склали російські знаменитості:

  • Олександр Сєров
  • Лев Лещенко
  • Микола Басков
  • Стас Михайлов
  • Олег Газманов
  • Гарік Харламов
  • Ольга Бузова
  • Іван Охлобистін
  • Михайло Боярський
  • Сергій Безруков
  • Володимир Машков
  • Михайло Пореченков
  • Марат Башаров
  • Надія Бабкіна
  • Стас Костюшкін
  • Тіна Канделакі та інші

Що передбачають санкції

Введення санкцій передбачає блокування активів. Крім того, обмеження забороняють брати участь у торгових операціях і виводити капітал з України. Також санкції анулюють ліцензії та дозволи, забороняють приватизувати, орендувати чи купувати земельні ділянки.

Ну і вишенька на торті – особи, що потрапили під санкції, лишаться без державних нагород України та інших форм відзнак.

Санкції діятимуть протягом п’яти або десяти років.

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Джерело
Офіс президента
Теги
Ані Лорак Анна Седокова Оксана Марченко Регіна Тодоренко РНБО санкції Таїсія Повалій
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