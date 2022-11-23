Предательница Регина Тодоренко не смогла отстоять свою репутацию в суде с петербургской писательницей Дариной Мишиной, которую обвиняла в клевете и требовала от нее 8 млн рублей.

Останкинский райсуд Москвы, 22 ноября, отказал Тодоренко в удовлетворении исковых требований.

Отметим, еще давно у артистки появилась идея написать детскую книгу, за помощью в этом она обратилась к Дарине, однако что-то пошло не так.

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Писательница из Питера усердно трудилась несколько лет и передавала Регине наработки, но та не стала заключать с ней контракт.

По словам Мишиной, она подумала, что ведущая и вправду передумала выпускать книгу, но позже в сети увидела новости о том, что та все таки продолжает работу над ней и, скорее всего, использует ее наработки. Разозлившись, в одном из интервью писательница решила раскрыть всю историю.

Также Дарина говорила, что артистка и ее менеджер не хотели, чтобы она была указана в авторах.

Тодоренко возмутилась тем, что писательница рассказала свою правду и подала на нее в суд. Представители артистки утверждали, что Мишина никакого отношения к книге не имеет.

Сама Регина пока что решение суда не прокомментировала.