Шон Пенн и его бывшая жена Лейла Джордж были засняты вместе. Буквально месяц назад они официально развелись, а их брак существовал не больше года.

На снимках они сидели на пляже и по очереди гладили общую собаку, которую завели еще в 2017 году.

Sean Penn reunites with ex Leila George after divorce was finalized https://t.co/afZvhaXTQg pic.twitter.com/kAQRrQIbPx — Page Six (@PageSix) May 16, 2022

31-летняя Джордж пришла на пляж к 61-летнему Пенну, когда тот отдыхал от съемок в фильме Черные мухи — это драма о молодом фельдшере, который первый год работает в Нью-Йорке.

Напомним, что в апреле пара развелась — это была третья неудачная попытка Шона создать крепкую семью. Они начали встречаться еще в 2016 году, но не раскрыли историю знакомства. В одном из интервью Пенн заявлял, что во время распространения всемирной пандемии Covid-19 Лейла очень его поддерживала.

В 2020 году они официально стали мужем и женой. В октябре 2021 года Джордж подала на развод, а Пенн назвал причину расставания. В одном из последних интервью он признался, что испортил брак, и был очень пренебрежительным.

Шон Пенн неравнодушен к Украине — с самого начала полномасштабного вторжения 24 февраля он приехал в нашу страну. Шон также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обладатель двух Оскаров активно поддерживает Украину и стремится рассказать всему миру правду о российском вторжении.