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Спустя месяц после развода: Шон Пенн засветился со своей бывшей женой

17 мая 2022, 12:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Спустя месяц после развода: Шон Пенн засветился со своей бывшей женой
Источник: Depositphotos

Шон Пенн и его бывшая жена Лейла Джордж были засняты вместе. Буквально месяц назад они официально развелись, а их брак существовал не больше года.

На снимках они сидели на пляже и по очереди гладили общую собаку, которую завели еще в 2017 году. 

31-летняя Джордж пришла на пляж к 61-летнему Пенну, когда тот отдыхал от съемок в фильме Черные мухи — это драма о молодом фельдшере, который первый год работает в Нью-Йорке. 

Напомним, что в апреле пара развелась — это была третья неудачная попытка Шона создать крепкую семью. Они начали встречаться еще в 2016 году, но не раскрыли историю знакомства. В одном из интервью Пенн заявлял, что во время распространения всемирной пандемии Covid-19 Лейла очень его поддерживала.

В 2020 году они официально стали мужем и женой. В октябре 2021 года Джордж подала на развод, а Пенн назвал причину расставания. В одном из последних интервью он признался, что испортил брак, и был очень пренебрежительным.

Шон Пенн неравнодушен к Украине — с самого начала полномасштабного вторжения 24 февраля он приехал в нашу страну. Шон также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обладатель двух Оскаров активно поддерживает Украину и стремится рассказать всему миру правду о российском вторжении.

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Источник
PageSix
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