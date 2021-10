Британський колектив Coldplay вирішив реабілітуватися після провального альбому Everyday Life. Гурт презентував нову платівку під назвою Music of the Spheres.

Music of the Spheres – дев’ятий студійний альбом для колективу, до якого увійшли 12 треків.

Альбом втілює в собі містику космосу, а деякі назви включають смайли сердець і земної кулі. Також в альбомі одразу кілька гостей, зокрема Селена Гомес, гурт BTS. Можливо колектив розраховує, що такі дуети дозволять альбому якомога вище піднятися в чартах.

Один з синглів альбому, а саме My Universe, який записаний разом з BTS, вийшов ще у вересні 2021 року.

Також раніше колектив презентував сингл зі свого космічного альбом під назвою Higher Power. З нагоди цього артисти влаштували концерт для астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке, який у квітні прибув на борт МКС на кораблі Crew Dragon-2 компанії SpaceX.

Крім того, музиканти мали можливість поспілкуватися з астронавтом, надихнутися космічною атмосферою, щоб продовжити роботу над альбомом.

Загалом, альбом наповнений життєстверджуючими мелодіями, слухаючи які хочеться вбирати позитив зі всесвіту. Однак, поки не варто розраховувати, що ця платівка повторить успіх Viva la Vida or Death and All His Friends.