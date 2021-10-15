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Спустя два года после провала: группа Coldplay презентовала новый альбом

15 октября 2021, 17:30 Євгенія Шапоренко
Спустя два года после провала: группа Coldplay презентовала новый альбом
Источник: Depositphotos

Британский коллектив Coldplay решил реабилитироваться после провального альбома Everyday Life. Группа презентовала новую пластинку под названием Music of the Spheres.

Music of the Spheres — девятый студийный альбом для коллектива, в который вошли 12 треков.

Альбом воплощает в себе мистику космоса, а некоторые названия включают смайлики сердец и земного шара. Также в альбоме сразу несколько гостей, в частности Селена Гомес, группа BTS. Возможно коллектив рассчитывает, что такие дуэты позволят альбому как можно выше подняться в чартах.

Один из синглов альбома, а именно My Universe, который записан вместе с BTS, вышел еще в сентябре 2021 года.

Также ранее коллектив презентовал сингл из своего космического альбом под названием Higher Power. В честь этого артисты устроили концерт для астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, который в апреле прибыл на борт МКС на корабле Crew Dragon-2 компании SpaceX.

Кроме того, музыканты имели возможность пообщаться с астронавтом, вдохновиться космической атмосферой, чтобы продолжить работу над альбомом.

В целом, альбом наполнен жизнеутверждающими мелодиями, слушая которые хочется впитывать позитив из вселенной. Однако, пока не приходится рассчитывать, что эта пластинка повторит успех Viva la Vida or Death and All His Friends.

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Теги
Coldplay , Музичний альбом
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