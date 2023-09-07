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Персони

Через 3 місяці після народження сина: Аль Пачіно розійшовся з 29-річною Нур Альфаллах

7 Вересня 2023, 19:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аль Пачино и Нур Альфаллах
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Аль Пачіно розійшовся зі своєю обраницею Нур Альфаллах, яка три місяці тому народила йому сина Романа. Тепер вони збираються судитися.

Так, 29-річна Нур вимагає повну фізичну опіку над їхнім сином, проте 83-річний актор у певні дні зможе бачитися з дитиною. Юридичну опіку над хлопчиком Альфаллах пропонує зробити спільною, так Пачіно зможе брати участь у вирішенні важливих питань у житті Романа. Про це пише The Blast.

Крім того, до документів Нур додала добровільну заяву про батьківство, яку вони підписали в присутності свідків через шість днів після народження сина.

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Альфаллах розраховує, що всі витрати стосовно суду Пачіно візьме на себе. Що ж до аліментів, точна сума не вказана в первісній заяві.

Нагадаємо, про роман актора з молодою обраницею стало відомо у квітні 2022 року. Уже в травні 2023 року з’ясувалося, що Аль Пачіно вчетверте стане батьком. Хлопчик народився в червні.

Загалом у актора четверо дітей.

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