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Персони

Аль Пачіно вчетверте стане батьком

31 Травня 2023, 12:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аль Пачино
Джерело: Getty Images

Американський актор Аль Пачіно вчетверте стане батьком. Кохана 83-річної зірки Хрещеного батька Нур Альфалла перебуває на восьмому місяці вагітності.

Виходить, що вже влітку 29-річна обраниця Аль Пачіно подарує йому дитину.

Про роман актора та Нур Альфалли стало відомо понад рік тому – у квітні 2022.

Варто відзначити той факт, що Аль Пачіно ніколи не був одружений, однак у нього є троє дітей. Донька Джулія від викладачки акторської майстерності Яни Террант і двійнята Антон та Олівія від акторки Беверлі Д’Анджело.

А для Нур дитина стане первістком. Раніше вона перебувала у стосунках із вокалістом рок-гурту The Rolling Stones Міком Джаггером і мільярдером Ніколасом Берггрюном.

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Джерело
TMZ
Теги
вагітність
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