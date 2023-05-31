Американський актор Аль Пачіно вчетверте стане батьком. Кохана 83-річної зірки Хрещеного батька Нур Альфалла перебуває на восьмому місяці вагітності.

Виходить, що вже влітку 29-річна обраниця Аль Пачіно подарує йому дитину.

Про роман актора та Нур Альфалли стало відомо понад рік тому – у квітні 2022.

Варто відзначити той факт, що Аль Пачіно ніколи не був одружений, однак у нього є троє дітей. Донька Джулія від викладачки акторської майстерності Яни Террант і двійнята Антон та Олівія від акторки Беверлі Д’Анджело.

А для Нур дитина стане первістком. Раніше вона перебувала у стосунках із вокалістом рок-гурту The Rolling Stones Міком Джаггером і мільярдером Ніколасом Берггрюном.