Голливудский актер Аль Пачино разошелся со своей избранницей Нур Альфаллах, которая три месяца назад родила ему сына Романа. Теперь они собираются судиться.

Так, 29-летняя Нур требует полную физическую опеку над их сыном, однако 83-летний актер в определенные дни сможет видеться с ребенком. Юридическую опеку над мальчиком Альфаллах предлагает сделать совместной, таким образом Пачино сможет участвовать в решении важных вопросов в жизни Романа. Об этом пишет The Blast.

Кроме того, к документам Нур добавила добровольное заявление об отцовстве, которое они подписали в присутствии свидетелей через шесть дней после рождения сына.

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Альфаллах рассчитывает, что все расходы по суду Пачино возьмет на себя. Что касается алиментов, точная сумма не указана в первоначальном заявлении.

Напомним, о романе актера с молодой избранницей стало известно в апреле 2022 года. Уже в мае 2023 выяснилось, что Аль Пачино в четвертый раз станет отцом. Мальчик родился в июне.

Всего у актера четверо детей.