Музикант Ігор Кириленко представляє свій дебютний альбом 111111111111111111111111111111 (part 1) – Тридцять одиниць.

Він був створений разом із друзями-музикантами. У записі взяли участь Алан Бадоєв, Володимир Дантес, Артем Пивоваров, Катя Павленко з гурту Go-A та інші.

До речі, Ігор не просто музикант, а й співзасновник електронного проекту Hidden Element, гурту The Erised, а також він працює художнім керівником Dorofeeva.

Колаборація з Артемом Пивоваровим не була несподіваною. Музиканти познайомилися у Харкові понад десять років тому.

– Ми вже знайомі цілу вічність і завжди підтримували один одного. Розвиваючись і відточуючи майстерність кожен у своєму напрямку як круто ось так ось зустрітися і створити щось спільне! До того ж у нас перетинаються музичні уподобання. Ми обоє любимо рок-музику і, як і раніше, віддаємо данину цій культурі, – зазначив Артем.

Хлопці познайомилися у харківському метро.

– Я тоді навчався у Харкові, а Артем вів там активну рок-діяльність. У нього був гурт Dance party. Dance! Dance, про який кожна собака у Харкові знала. Зустрівшись на студії, ми довго згадували той час. І я можу сказати трек, який ми з Артемом зробили це в чистому вигляді цитата тієї епохи і тієї музики, в якій ми обидва були, коли познайомилися. Така собі ностальгія, – поділився Ігор.

А ось із Катею Павленко Кириленко познайомився не так давно.

– Мої підозри, що Катя любить метал, підтвердилися на третій хвилині нашого спілкування. Я здивувався наскільки широкий її музичний світогляд, – розповів Ігор.