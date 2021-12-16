Музыкант Игорь Кириленко представляет свой дебютный альбом 111111111111111111111111111111 (part 1) — Тридцать единиц.

Он был создан совместно с друзьями-музыкантами. В записи приняли участие Алан Бадоев, Владимир Дантес, Артем Пивоваров, Катя Павленко из группы Go-A и другие.

Кстати, Игорь не просто музыкант, но и сооснователь электронного проекта Hidden Element, группы The Erised, а также он работает художественным руководителем Dorofeeva.

Сейчас в сети можно послушать только первую часть альбома, а вторая выйдет после Нового года.

Коллаборация с Артемом Пивоваровым не была неожиданной. Музыканты познакомились в Харькове больше 10 лет назад.

— Мы знакомы уже целую вечность и всегда поддерживали друг друга. Развиваясь и оттачивая мастерство каждый в своем направлении, как же круто вот так вот встретиться и создать что-то общее! К тому же, у нас пересекаются музыкальные вкусы. Мы оба любим рок-музыку и по-прежнему отдаем дань этой культуре, — отметил Артем.

Ребята познакомились в харьковском метро.

— Я тогда учился в Харькове, а Тема вел там активную рок-деятельность. У него была группа Dance party. Dance! Dance, про которую каждая собака в Харькове знала. Встретившись на студии, мы долго вспоминали то время. И я точно могу сказать, что трек, который мы с Артемом сделали, это в чистом виде цитата той эпохи и той музыки, в которой мы оба были, когда познакомились. Эдакая ностальгия, — поделился Игорь.

А вот с Катей Павленко Кириленко познакомился не так давно.

— Мои подозрения, что Катя любит металл, подтвердились на третьей минуте нашего общения. Я удивился, насколько широк ее музыкальный кругозор, — рассказал Игорь.