Українська співачка Аліна Паш презентувала кавер на пісню Кузьми Скрябіна Чекаю ночі. Композиція стала однією з 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.

Пісня Чекаю ночі набула сучасного звучання. У композиції чуються нотки фольклору, магії та містики, проте збережено характер і зміст, які заклав Кузьма.

За словами Аліни, пісні Скрябіна займають окрему поличку в її серці. Під ці саундтреки росла її бунтарська душа, яка не боялася висловлюватись, як хоче, і знала, що в правді сила.

– Дякую Кузьмі, що так підіймав дух – це безцінно. Над піснею працювали з барабанщиком, саундпродюсером Артемом Угодніковим, але вже колишнім учасником складу Alina Pash. Ця робота є однією з останніх наших спільних. Маю у пісні світлу печаль минулого, відчуваю у ній себе і широко закриваю очі, роблю як хочу і не слухаю що мені пророчать, – сказала артистка.

Фільм Я, Побєда і Берлін створений за книгою Андрія Кузьменка. В основі сюжету – історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Перемозі. Події відбуваються у 1990-ті роки.

У грудні в мережі з’явився тизер-постер пригодницького роуд-муві Я, Побєда і Берлін. Прем’єра кінострічки у кінотеатрах відбудеться вже 24 березня.

Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об’єднали різні за стилем, подачею, поглядом пісні Скрябіна в мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 90-х. До співпраці було залучено українських зірок шоу-бізнесу, які по черзі представлять свої кавери.

Так, у грудні Monatik представив кавер на пісню Скрябіна Старі фотографії.