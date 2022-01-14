Украинская певица Алина Паш презентовала кавер на песню Кузьмы Скрябина Чекаю ночі. Композиция стала одной из 16 саундтреков к фильму ‎Я, Победа и Берлин.

Песня Чекаю ночі получила современное звучание. В композиции слышатся нотки фольклора, магии и мистики, однако сохранен характер и содержание, которые заложил Кузьма.

По словам Алины, песни Скрябина занимают отдельную полочку в ее сердце. Под эти саундтреки росла ее бунтарская душа, которая не боялась выражаться, как хочет, и знала, что в правде сила.

— Спасибо Кузьме, что так поднимал дух – это бесценно. Над песней работали с барабанщиком, саундпродюсером Артемом Угодниковым, но уже бывшим участником состава Alina Pash. Эта работа одна из последних наших общих. Имею в песне светлую печаль прошлого, чувствую в ней себя и широко закрываю глаза, делаю как хочу и не слушаю, что мне пророчат, — сказала артистка.

Фильм Я, Победа и Берлин создан по книге Андрея Кузьменко. В основе сюжета — история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. События происходят в 1990-е года.

В декабре в сети появился тизер-постер приключенческого роуд-муви Я, Победа и Берлин. Премьера киноленты в кинотеатрах состоится уже 24 марта.

Режиссер Ольга Ряшина и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду песни Скрябина в микс, который позволит проникнуться атмосферой фильма и эпохой 90-х. К сотрудничеству были привлечены украинские звезды шоу-бизнеса, которые по очереди представлют свои каверы.

Так, в декабре Monatik представил кавер на песню Скрябина Старі фотографії.