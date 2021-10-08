Чекаємо, коли до церкви піде: нова дівчина Тіматі з України оголила груди

Модель і екс-гімнастка з України Саша Доні, якій приписують роман з російським виконавцем Тіматі, опублікувала відвертий знімок у мережі.

На фото Саша позує вигнувшись на шезлонзі. Для знімка вона обрала купальник, який ледве прикриває її груди.

Що пишуть користувачі мережі в коментарях:

Всі баби Тімоті спочатку голі, потім одна скромна, друга приймає іслам, чекаємо, коли Сашка до церкви піде.

Коли дали грошей на тюнінг.

Красива фігура. Цікаво скільки разів на тиждень треба займатися.

Мені дуже подобається.

Це не жінка, це біда.

Що відомо про Сашу Доні

Справжнє ім’я та прізвище Саші Доні – Олександра Донець. Вона народилася 26 лютого 2002 року в Чернігові. У школі вона поглиблено вивчала іноземні мови. Також Саша досягла успіхів, займаючись художньою гімнастикою.

Попри успіхи у спорті, студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України та Національного авіаційного університету вирішила розвиватися в фешен-індустрії. Дівчина рекламувала одяг, білизну, купальники.

З 2019 року Саша активно займається своїм блогом в Instagram.

Роман Саші Доні та Тіматі

6 вересня 2021 року слідом за Тіматі модель опублікувала фотографію руки репера, яку користувачі впізнали за татуюваннями. Поки пара не поспішає робити спільні знімки, але в їх профілях часто з’являються фото з однаковими локаціями. Зокрема, всім стало зрозуміло, що на Міконосі вони відпочивають разом.

Сашу Доні користувачі мережі одразу почали порівнювати з попередніми коханими Тіматі. Йдеться про Олену Шишкову та Анастасію Решетову.