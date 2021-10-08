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Чекаємо, коли до церкви піде: нова дівчина Тіматі з України оголила груди

8 Жовтня 2021, 13:12 Євгенія Шапоренко
Чекаємо, коли до церкви піде: нова дівчина Тіматі з України оголила груди

Модель і екс-гімнастка з України Саша Доні, якій приписують роман з російським виконавцем Тіматі, опублікувала відвертий знімок у мережі.

На фото Саша позує вигнувшись на шезлонзі. Для знімка вона обрала купальник, який ледве прикриває її груди.

Що пишуть користувачі мережі в коментарях:

  • Всі баби Тімоті спочатку голі, потім одна скромна, друга приймає іслам, чекаємо, коли Сашка до церкви піде.
  • Коли дали грошей на тюнінг.
  • Красива фігура. Цікаво скільки разів на тиждень треба займатися.
  • Мені дуже подобається.
  • Це не жінка, це біда.

Що відомо про Сашу Доні

Справжнє ім’я та прізвище Саші Доні – Олександра Донець. Вона народилася 26 лютого 2002 року в Чернігові. У школі вона поглиблено вивчала іноземні мови. Також Саша досягла успіхів, займаючись художньою гімнастикою.

Попри успіхи у спорті, студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України та Національного авіаційного університету вирішила розвиватися в фешен-індустрії. Дівчина рекламувала одяг, білизну, купальники.

З 2019 року Саша активно займається своїм блогом в Instagram.

Роман Саші Доні та Тіматі

6 вересня 2021 року слідом за Тіматі модель опублікувала фотографію руки репера, яку користувачі впізнали за татуюваннями. Поки пара не поспішає робити спільні знімки, але в їх профілях часто з’являються фото з однаковими локаціями. Зокрема, всім стало зрозуміло, що на Міконосі вони відпочивають разом.

Сашу Доні користувачі мережі одразу почали порівнювати з попередніми коханими Тіматі. Йдеться про Олену Шишкову та Анастасію Решетову.

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