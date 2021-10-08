Ждем, когда в церковь уйдет: новая девушка Тимати из Украины обнажила грудь

Модель и экс-гимнастка из Украины Саша Дони, которой приписывают роман с российским исполнителем Тимати, опубликовала откровенный снимок в сети.

На фото Саша позирует выгнувшись на шезлонге. Для снимка она выбрала купальник, который еле-еле прикрывает ее грудь.

Что пишут пользователи сети в комментариях:

Все бабы Тимоти сначала голые, потом одна скромная, вторая принимает ислам, ждем, когда Сашка в церковь уйдет.

Когда дали денег на тюнинг.

Красивая фигура. Интересно сколько раз в неделю надо заниматься.

Мне очень нравится.

Это не женщина, это беда.

Что известно о Саше Дони

Настоящие имя и фамилия Саши Дони — Александра Донец. Она родилась 26 февраля 2002 года в Чернигове. В школе она углубленно изучала иностранные языки. Также Саша добилась успехов, занимаясь художественной гимнастикой.

Несмотря на успехи в спорте, студентка Национального университета физического воспитания и спорта Украины и Национального авиационного университета решила развиваться в фешен-индустрии. Девушка рекламировала одежду, белье, купальники.

С 2019 года Саша активно занимается своим блогом в Instagram.

Роман Саши Дони и Тимати

6 сентября 2021 года вслед за Тимати модель опубликовала в фотографию руки рэпера, которую пользователи опознали по татуировкам. Пока пара не торопится делать общие снимки, но в их профилях часто появляются фото с одинаковыми локациями. В частности, всем стало понятно, что на Миконосе они отдыхают вместе.

Сашу Дони пользователи сети сразу начали сравнивать с предыдущими возлюбленными Тимати. Речь идет об Алене Шишковой и Анастасии Решетовой.