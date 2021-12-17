Чекала на сина під спортклубом: у Мексиці застрелили співачку

У штаті Морелос у Мексиці застрелили акторку та співачку Таню Мендозу, коли вона чекала свого 11-річного сина, щоб забрати його з футбольної академії.

42-річна жінка стояла біля спортивного комплексу в місті Куернава разом з іншими батьками. Тоді на мотоциклі приїхали двоє озброєних чоловіків, один з яких вистрелив у співачку. Злочинцям вдалося втекти з місця події.

Таня Мендоза прославилася у 2005 році завдяки ролі у фільмі La Mera Reyna del Sur. Також вона грала у кількох мильних операх. Після цього жінка зосередилася на кар’єрі співачки. Вона встигла випустити п’ять студійних альбомів.

До речі, 2010 року Таню викрали разом із чоловіком та сином, якому тоді було шість місяців. З того моменту їй кілька разів погрожували вбивством.

Наразі правоохоронці не знають хто саме стоїть за вбивством артистки. Після стрілянини поліція розпочала операцію з пошуку підозрюваних, однак нікого не арештували. Цю справу розслідують як навмисне вбивство через належність до жіночої статі, тобто феміцид.

Кримінал у Мексиці

Загалом Мексику не можна назвати безпечною країною, особливо для жінок. Щонайменше 10 жінок щодня вбивали в країні минулого року. І це лише офіційні дані.

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що у 940 випадках (а це приблизно третина) жінок навмисне вбивали через їхню стать.

Мексиканці давно страждають від високого рівня злочинності. Найбільша частина насилля пов’язана з наркокартелями.

Згідно з даними Amnesty International, більшість злочинців залишаються без справедливого покарання.