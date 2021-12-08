У США померла 23-річна співачка, яка схожа на Селену Гомес

У США померла співачка та учасниця America’s Got Talent Скайлер Гікс, яка дуже схожа на Селену Гомес. Її знайшли мертвою в будинку друга у Південній Кароліні. Дівчині було лише 23 роки.

– Вона житиме своєю музикою, – сказала мати Гікс Джоді для TMZ, яка повідомила новину про смерть.

Не одразу було зрозуміло, як померла Гікс. Мати розповіла виданню, що її дочка страждала від зловживання психоактивними речовинами.

Читайте також: Помер американський модельєр та дизайнер одягу Вірджил Абло

Вперше дівчина прославилася завдяки участі у шоу America’s Got Talent. На сцені шоу вона виконала пісню, яку написала сама. Тоді їй було лише 14 років.

Вона залишила America’s Got Talent на другому етапі шоу.

У мережі помітили сильну схожість Скайлер із відомою співачкою Селеною Гомес, тому дівчину часто називали її двійником.