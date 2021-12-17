Ждала сына под спортклубом: в Мексике застрелили певицу

В штате Морелос в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендозу, когда она ждала своего 11-летнего сына, чтобы забрать его из футбольной академии.

42-летняя женщина стояла возле спортивного комплекса в городе Куэрнава вместе с другими родителями. Тогда на мотоцикле приехали двое вооруженных мужчин, один из которых выстрелил в певицу. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

Таня Мендоза прославилась в 2005 году благодаря роли в фильме La Mera Reyna del Sur. Также она играла в нескольких мыльных операх. После этого женщина сосредоточилась на карьере певицы. Она успела выпустить пять студийных альбомов.

Кстати, в 2010 году Таню похитили вместе с мужем и сыном, которому тогда было шесть месяцев. С этого момента ей несколько раз угрожали убийством.

Пока правоохранители не знают, кто именно стоит за убийством артистки. После стрельбы полиция начала операцию по поиску подозреваемых, однако никого не арестовали. Это дело расследуют как умышленное убийство из-за принадлежности к женскому полу.

Криминал в Мексике

В целом, Мексику нельзя назвать безопасной страной, особенно для женщин. По меньшей мере 10 женщин ежедневно убивали в стране в прошлом году. И это только официальные данные.

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что в 940 случаях (а это примерно треть) женщин умышленно убивали из-за их пола.

Мексиканцы давно страдают из-за высокого уровня преступности. Большая часть насилия связана с наркокартелями.

Согласно данным Amnesty International, большинство преступников остаются без справедливого наказания.