Певица Светлана Лобода передала еще 1 млн грн родному городу Ирпень. Средства пойдут на восстановительные работы для трех многоэтажных домов.

Деньги артистка собрала с помощью благотворительных концертов.

— Времена не выбирают, и здесь, и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить, и мы меняем его вместе. Сегодня я передаю еще 1 млн грн моему родному городу Ирпень, — написала Лобода в Instagram.

Сбор на восстановительные работы для трех многоэтажных домов ЖК Фортуна, Степановская, Высокая, был объявлен Светланой 18 октября. Сейчас она его останавливает, поскольку цель достигнута.

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— Но на этом мы не собираемся останавливаться и, уже в сотрудничестве с SaveHome, продолжим помогать Ирпеню в восстановлении частных домов! Спасибо, что вы с нами. Мы смотрим в одну сторону, и у нас все получится! Слава Украине, — подчеркнула Лобода.

Ранее Светлана уже отправила 2 млн на восстановление города-героя.