Актер Тарас Цымбалюк решил ответить на вопрос многих поклонников — будет ли второй сезон сериала Поймать Кайдаша.

Поскольку сейчас на телеканале СТБ показывают соответствующую ленту, интерес аудитории к ней вновь возрос. Артист признался, вопрос о продолжении Поймать Кайдаша слышал множество раз в своей жизни, поэтому решил утолить интерес подписчиков.

— Меня удивляют фанаты нашего сериала количеством просмотров… С 2020 года, когда он только вышел, мне попадались люди, которые его посмотрели сразу дважды… Признаю, меня это тогда поражало! Проходило время… Слышал, что некоторые посмотрели Кайдашев уже в пятый раз… Некоторые уже 20 раз смотрят… Вот это так народная любовь, — отметил Тарас.

Говорит, ему, как и всей остальной съемочной группе, очень приятно такое внимание.

Сейчас смотрят

— Будет ли продолжение? Я реально слышу этот вопрос несколько раз в неделю… И знаете, если раньше ответ сводился к практически четкому Нет, то сейчас – все может быть. Конечно, хочется верить в продолжение такого народного украинского сериала! Спасибо за любовь к Кайдашам! — подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, первый сезон сериала вышел в 2020 году. Он состоит из 12 серий.