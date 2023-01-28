Модная покраска волос — прекрасная возможность освежить или изменить свой имидж. Даже незначительная смена оттенка может кардинально сказаться на всей вашей внешности, а потому — время экспериментировать.

Эффектные тона 2023 года являются продолжением существующей палитры, состоящей из богатых и теплых тонов, переплетенных с более мягкими и холодными оттенками. С волосами — как с одеждой: хочешь быть в ногу со временем, следуй моде.

Знаменитые парикмахеры Дженна Перри и Эмали Баум рассказали, какое окрашивание волос будет модным в 2023 году.

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