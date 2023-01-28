Модная покраска волос — прекрасная возможность освежить или изменить свой имидж. Даже незначительная смена оттенка может кардинально сказаться на всей вашей внешности, а потому — время экспериментировать.
Эффектные тона 2023 года являются продолжением существующей палитры, состоящей из богатых и теплых тонов, переплетенных с более мягкими и холодными оттенками. С волосами — как с одеждой: хочешь быть в ногу со временем, следуй моде.
Знаменитые парикмахеры Дженна Перри и Эмали Баум рассказали, какое окрашивание волос будет модным в 2023 году.
Персонализированная платина. Этот цвет требует особого ухода и является неким ответом на естественную красоту.
Платина хорошо сочетается с любым оттенком кожи. По словам Эмали Баум, в этот раз тренд настолько индивидуальный, что может быть как теплого, так и холодного оттенка, а не просто блондом.
Корица. Если вы ищете способ превратить свою брюнетку во что-то немного более острое, корица может быть оттенком 2023 года для вас.
— Это что-то между рыжей и брюнеткой. Этот непонятный цвет волос заставляет всех останавливаться на своем пути, — подчеркнула Дженна Перри.
Этот оттенок продолжает тенденцию рыжих волос, которая за последний год сменилась на медную.
Бежевый блонд. Медово-пшеничный или песочно-бежевый должны возглавить более светлую палитру.
По словам парикмахеров, бежевый блонд — естественный и натуральный цвет, который поможет чувствовать себя непринужденно.
Богатый шоколад. Тем, кто решит остаться в коричневых оттенках, стоит подумать о полном переходе на темную сторону. Насыщенные шоколадные оттенки придают блеска волосам, делая их визуально здоровыми и наполненными.
Вампи красный. Считайте это кульминацией красной волны 2022 года.
— Это забавная игра с рыжеволосой тенденцией, которую мы наблюдаем. Это глубокий красно-фиолетовый оттенок, супервампирский и совсем не натуральный, — отмечает Эмали Баум.