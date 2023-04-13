Ведучий Анатолій Анатоліч продовжує висміювати російських пропагандистів і тих, хто замовчує війну або підтримує політику РФ. Цього разу під приціл шоумена потрапив путініст Володимир Машков.

Так, Анатоліч оприлюднив фрагмент відео, на якому актор читає вірш про росіян. Далі послідувала версія Анатолія, в якій він послав пропагандиста від імені всіх українців.

– Путініст Машков дуже любить вірші, й постійно декламує якусь дічь, тому на його останній вис*р вирішив відповісти йому в його стилі, – пояснив під відео ведучий.

Варто зазначити, що підписники Анатоліча оцінили його творіння і посміялися разом із ним.

Анатоліч, у тебе талант.

А чи не час уже Машкову зустрітися і почитати вірші Кобзону?

І додати нічого, все сказано! Браво!

Коротко і доступно для таких розумово обмежених!

Це дуже смішно, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що донька путініста Марія Машкова пішла проти батька. Ще на початку повномасштабної війни вона підтримала Україну та сказала, що не може знайти спільну мову з батьком.