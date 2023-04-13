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Пора читать стихи Кобзону. Анатолич высмеял путиниста Машкова

13 апреля 2023, 13:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анатолий Анатолич
Источник: Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич продолжает высмеивать российских пропагандистов и тех, кто замалчивает войну или поддерживает политику РФ. В этот раз под прицел шоумена попал путинист Владимир Машков.

Так, Анатолич обнародовал фрагмент видео, на котором актер читает стих о россиянах. Далее последовала версия Анатолия, в которой он послал пропагандиста от имени всех украинцев.

— Путинист Машков очень любит стихи, и постоянно декламирует какую-то дичь, поэтому на его последний выс*р решил ответить ему в его стиле, — объяснил под видео ведущий.

Стоит отметить, что подписчики Анатолича оценили его творение и посмеялись вместе с ним.

  • Анатолич, у тебя талант.
  • А не пора ли уже Машкову встретиться и почитать стихи Кобзону?
  • И добавить нечего, все сказано! Браво!
  • Коротко и доступно для таких умственно ограниченных!
  • Это очень смешно, — пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь путиниста Мария Машкова пошла против отца. Еще в начале полномасштабной войны она поддержала Украину и сказала, что не может найти общий язык с родителем.

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Теги
Анатолий Анатолич Володимир Машков
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