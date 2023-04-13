Ведущий Анатолий Анатолич продолжает высмеивать российских пропагандистов и тех, кто замалчивает войну или поддерживает политику РФ. В этот раз под прицел шоумена попал путинист Владимир Машков.

Так, Анатолич обнародовал фрагмент видео, на котором актер читает стих о россиянах. Далее последовала версия Анатолия, в которой он послал пропагандиста от имени всех украинцев.

— Путинист Машков очень любит стихи, и постоянно декламирует какую-то дичь, поэтому на его последний выс*р решил ответить ему в его стиле, — объяснил под видео ведущий.

Стоит отметить, что подписчики Анатолича оценили его творение и посмеялись вместе с ним.

Анатолич, у тебя талант.

А не пора ли уже Машкову встретиться и почитать стихи Кобзону?

И добавить нечего, все сказано! Браво!

Коротко и доступно для таких умственно ограниченных!

Это очень смешно, — пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь путиниста Мария Машкова пошла против отца. Еще в начале полномасштабной войны она поддержала Украину и сказала, что не может найти общий язык с родителем.