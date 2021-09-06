Американська співачка Cardi B народила другу дитину. Радісною звісткою зірка поділилася під фото в Instagram.

На фото з пологового будинку співачка разом із чоловіком Offset зворушливо дивляться на дитину, сидячи на ліжку.

Відомо, що Cardi B стала мамою 4 вересня. Судячи зі смайлів до публікації, у співачки народився син.

Про вагітність Cardi B стало відомо в червні – тоді зірка вийшла на сцену премії BET 2021 з округлим животом. Трохи пізніше співачка підтвердила свій стан фотосесією в Instagram.

Cardi B і репер Offset почали зустрічатися в 2017 році і незабаром одружилися, через рік у них народилася дочка Калчер. Через кілька місяців після народження дитини співачка звинуватила чоловіка в зраді та заявила, що вони більше не разом.

Через якийсь час подружжю вдалося налагодити стосунки і вони знову почали жити разом. Однак уже в 2020 році шанувальники запідозрили, що Cardi B розійшлася з чоловіком, а інсайдери підтвердили, що співачка дійсно подала на розлучення.