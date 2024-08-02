Американська співачка Cardi B вагітна втретє. Вона оголосила про те, що чекає на дитину, після подання документів на розлучення з чоловіком, репером Offset.

Cardi B вагітна

В Instagram хіп-хоп-виконавиці з’явилося фото, на якому вона постала в довгій червоній сукні з акцентом на її кругленький животик і відвертим декольте.

– З кожним кінцем приходить новий початок! Я так вдячна, що розділила з вами цей сезон, ви принесли мені більше любові, життя і передусім оновили мою силу, – написала Cardi B під фото.

Співачка зазначила, що перебуває в передчутті зустрічі з малюком, залишивши йому зворушливе послання.

Зараз дивляться

– Ти нагадав мені, що я ніколи не повинна обирати між життям, коханням і моєю пристрастю! Я так люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого ти допоміг мені досягти, до чого підштовхнув мене! Набагато простіше прийняти життєві повороти і випробування, але ти, твій брат і твоя сестра показали мені, чому це варте того, щоб пройти через це, – наголосила реперка.

Очевидно, Cardi B натякає на непростий період у житті. Як стало відомо, виконавиця знову подала на розлучення з чоловіком. Цю інформацію підтвердила її команда.

– Це не ґрунтується на якомусь конкретному інциденті, це назрівало давно і пройде мирно, – сказали представники артистки в коментарі CBS News.

Пара хіп-хоп-зірок одружилася в 2017 році і виховує двох дітей. У Offset також є троє спадкоємців від попередніх стосунків.

Варто зазначити, що співачка вже двічі подавала на розлучення з чоловіком. У грудні 2023 року Cardi B заявила, що вони з Offset більше не разом. Очевидно, парі не вдалося залагодити проблеми у стосунках, а тому тепер на розлучення подано офіційно.