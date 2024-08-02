Співак Дмитро Монатик утретє стане батьком. Його дружина Ірина вагітна.

Дружина Монатика вагітна

Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши фото, на якому добре помітний кругленький животик Ірини. Вони обіграли кадр, ніби читають газети, в яких повідомляють про поповнення в їхній родині.

– Новини РитмКохання! У нас буде дитина, – написали вони під фото.

Більше подробиць Дмитро та Ірина не надали, тому поки що невідомо, коли малюк з’явиться на світ і на кого вони чекають – на хлопчика чи дівчинку.

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Реакція мережі

Шанувальники, а також колеги зраділи такій новині. Вони почали залишати під фото подружжя приємні слова, вітаючи їх.

Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо!

Клас! Вітаю!

Вітаю! Це дуже гарна новина!

Привітання! Бережіть себе і нове життя.

Чудова новина.

Ура, найміцніша сім’я, вітаю вас!

Вітаю з крутою новиною! Легкої вагітності вашій дружині!

Нагадаємо, Дмитро та Ірина вже виховують двох синів – Данила (2015) і Платона (2017).