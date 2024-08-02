Співак Дмитро Монатик утретє стане батьком. Його дружина Ірина вагітна.
Дружина Монатика вагітна
Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши фото, на якому добре помітний кругленький животик Ірини. Вони обіграли кадр, ніби читають газети, в яких повідомляють про поповнення в їхній родині.
– Новини РитмКохання! У нас буде дитина, – написали вони під фото.
Більше подробиць Дмитро та Ірина не надали, тому поки що невідомо, коли малюк з’явиться на світ і на кого вони чекають – на хлопчика чи дівчинку.
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Реакція мережі
Шанувальники, а також колеги зраділи такій новині. Вони почали залишати під фото подружжя приємні слова, вітаючи їх.
- Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо!
- Клас! Вітаю!
- Вітаю! Це дуже гарна новина!
- Привітання! Бережіть себе і нове життя.
- Чудова новина.
- Ура, найміцніша сім’я, вітаю вас!
- Вітаю з крутою новиною! Легкої вагітності вашій дружині!
Нагадаємо, Дмитро та Ірина вже виховують двох синів – Данила (2015) і Платона (2017).
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