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Дмитро Монатик утретє стане батьком

2 Серпня 2024, 09:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Діма Монатик знову стане батьком
Джерело: Ірина Монатик

Співак Дмитро Монатик утретє стане батьком. Його дружина Ірина вагітна.

Дружина Монатика вагітна

Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши фото, на якому добре помітний кругленький животик Ірини. Вони обіграли кадр, ніби читають газети, в яких повідомляють про поповнення в їхній родині.

– Новини РитмКохання! У нас буде дитина, – написали вони під фото.

Більше подробиць Дмитро та Ірина не надали, тому поки що невідомо, коли малюк з’явиться на світ і на кого вони чекають – на хлопчика чи дівчинку.

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Реакція мережі

Шанувальники, а також колеги зраділи такій новині. Вони почали залишати під фото подружжя приємні слова, вітаючи їх.

  • Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо!
  • Клас! Вітаю!
  • Вітаю! Це дуже гарна новина!
  • Привітання! Бережіть себе і нове життя.
  • Чудова новина.
  • Ура, найміцніша сім’я, вітаю вас!
  • Вітаю з крутою новиною! Легкої вагітності вашій дружині!

Нагадаємо, Дмитро та Ірина вже виховують двох синів – Данила (2015) і Платона (2017).

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