Американская певица Cardi B беременна в третий раз. Она объявила о том, что ждет ребенка, после подачи документов на развод с супругом, рэпером Offset.

Cardi B беременна

В Instagram хип-хоп-исполнительницы появилось фото, на котором она предстала в длинном красном платье с акцентом на ее округлившийся животик и откровенным декольте.

— С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что разделила с вами этот сезон, вы принесли мне больше любви, жизни и, прежде всего, обновили мою силу, — написала Cardi B под фото.

Певица отметила, что находится в предвкушении встречи с малышом, оставив ему трогательное послание.

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— Ты напомнил мне, что я никогда не должна выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я так люблю тебя и не могу дождаться, когда ты увидишь, чего ты помог мне достичь, к чему подтолкнул меня! Гораздо проще принять жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему это стоит того, чтобы пройти через это, — подчеркнула рэперша.

Очевидно, Cardi B намекает на непростой период в жизни. Как стало известно, исполнительница вновь подала на развод с мужем. Эту информацию подтвердила ее команда.

— Это не основано на каком-то конкретном инциденте, это назревало давно и пройдет мирно, — сказали представители артистки в комментарии CBS News.

Пара хип-хоп-звезд поженилась в 2017 году и воспитывает двоих детей. У Offset также есть трое наследников от предыдущих отношений.

Стоит отметить, что певица уже два раза подавала на развод с супругом. В декабре 2023 года Cardi B заявила, что они с Offset больше не вместе. Очевидно, паре не удалось уладить проблемы в отношениях, а потому теперь на развод подано официально.