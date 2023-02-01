Студія Animagrad (FILM.UA Group) презентувала основний трейлер анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня. У відео показані ексклюзивні кадри, які більше розкривають сюжет, та вперше звучить саундтрек Мова вітру у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова.

У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь магічний ліс. Цей її щорічний ритуал перегукується з прем’єрою стрічки, яка відбудеться на початку весни – 2 березня.

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Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – лісу і людей. Показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. Та пейзажі мультфільму не є їхньою точною копією. Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.

– Ми навіть не уявляли, наскільки сильно сюжет перегукуватиметься з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині. Проте ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов’язково переможе темряву, і любов здолає зло, – говорить креативна продюсерка проєкту Анна Єлісєєва.

Нове відео органічно поєднує оркестрові теми, над якими працював композитор Даріо Веро, та романтичний саундтрек Мова вітру від співачки Христини Соловій та співака Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу. Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться вже 14 лютого – до Дня закоханих.