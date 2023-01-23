Уже навесні відбудеться довгоочікувана прем’єра анімаційного мультфільму Мавка. Лісова пісня. Студія Animagrad (FILM.UA Group) вирішила розкрити повний зірковий склад акторів дубляжу.

Серед зіркових голосів, які ми почуємо: Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Фагот, учасники етногурту ДахаБраха, Сергій Притула та інші.

Головна героїня Мавка заговорить голосом акторки Наталки Денисенко, рухи та пластику Берегині лісу подарувала прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, співачка Христина Соловій виконала у мультфільмі дві пісні.

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Телеведучий та волонтер Сергій Притула подарував свій голос манірному Фролу, стилісту Килини. Варто зазначити, що озвучення пройшло ще до початку повномасштабної війни, а участь шоумена у проєкті Мавка стала заключною роботою у розважальній сфері.

Актор Назар Задніпровський подарував свій голос поважному старійшині лісу – Лісовику. Лукашів дядько Лев заговорив голосом музиканта Олега Фагота, телеведуча Катерина Осадча отримала можливість дублювати одразу кількох героїнь – українських жінок різного віку.

Народна артистка України Ніна Матвієнко розповість передісторію, з якої розпочинається мультфільм.

До дублювання також приєдналися учасники етногурту ДахаБраха – Ніна Гаренецька, Марко Галаневич, Олена Цибульська та Ірина Коваленко. Вони стали прообразами для героїв стрічки та “зіграли” самих себе – музикантів, друзів Лукаша, які надихнули його слухати себе та йти до своєї мрії.

Колектив також створив саундтреки до мультфільму – адаптацію народної пісні Кроковеє колесо та автентичну українську Веснянку.

Раніше команда вже презентувала частину зіркових голосів. Відомо, що співак Артем Пивоваров дублював Лукаша, акторка та шоувумен Олена Кравець – злодійку Килину, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна втілила русалку Водяницю, а співак Михайло Хома (Dzidzio) – шумника Гука.

Окрім цього, глядачі почують унікальний спів Марічки Квітки.

Нагадаємо, прем’єра мультфільму Мавка. Лісова пісня відбудеться 2 березня. Він створений за мотивами п’єси Лесі Українки.