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У виконанні Пивоварова і Соловій: вийшов перший саундтрек до мультфільму Мавка. Лісова пісня

14 Лютого 2023, 11:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Христина Соловій та Артем Пивоваров

Вийшов перший саундтрек до анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій. Композиція отримала назву Мова вітру.

Відомо, що текст до саундтреку артисти писали разом. Крім самої пісні, виконавці також презентували кліп.

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У ролику можна побачити емоційні кадри з головними героями мультфільму Мавкою і Лукашем, фантазійні локації, чуттєвий дует Артема і Христини. Варто зазначити, що саме голосом Пивоварова в мультфільмі говорить Лукаш, Мавку ж озвучує акторка Наталка Денисенко.

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Нагадаємо, що прем’єра мультфільму запланована на 2 березня. На початку лютого студія Animagrad (FILM.UA Group) представила основний трейлер анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня.

У відео Мавка постає перед глядачами в новому образі – вона прокидається після зимового сну і пробуджує весь магічний ліс.

Теги
Артем Пивоваров Мультфільм Пісня Христина Соловій
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