Американського репера Тревіса Скотта виріжуть із нового сезону реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян через загибель людей під час його виступу на фестивалі Astroworld.

Таке рішення родина коханої музиканта Кайлі Дженнер ухвалила, оскільки не хоче, щоб новий сезон оскандалився через появу в ньому Скотта.

За даними інсайдера, зйомки продовження Сімейства Кардаш’ян уже тривають кілька місяців. Який вердикт винесе слідство – буде відомо не скоро, тому Тревіса вирішили прибрати.

– Слідство триватиме ще довго і ніхто не знає, який результат. Це останнє, про що Кардаш’ян хочуть говорити, коли вони повернуться на телеекрани, – зазначив інсайдер.

Крім того, наразі Тревіс і Кайлі чекають появи на світ другої спільної дитини, що й мало стати однією з ключових історій сезону, проте тепер цю сюжетну лінію скасовано.

– Уся родина наразі втягнута в цю катастрофу, – додало близьке до Кардаш’ян джерело.

Нагадаємо, 5 листопада в тисняві під час музичного фестивалю Astroworld, який організовував Скотт, загинуло вісім людей. Ще в 11 учасників фестивалю сталася зупинка серця, їх довелося реанімувати просто в натовпі.

Згодом стало відомо про ще одну жертву – 22-річну дівчину, яка померла в лікарні. Також у лікарні перебуває 9-річний хлопчик.

8 листопада стало відомо, що на Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду. Згідно зі скаргою, Дрейк вийшов на сцену до Тревіса і допоміг йому спровокувати натовп.