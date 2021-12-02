Був лише я і десятки зомбі: Роббі Амелл згадав улюблену сцену на зйомках Оселі зла

В українському прокаті 2 грудня стартує фантастичний екшн Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV канадсько-американський актор Роббі Амелл поділився своїми враженнями від зйомок та сюжету фільму.

За словами Роббі, коли він вперше побачив сценарій, його охопили дитячі спогади і емоції, які виникали під час перших знаймоств з відеогрою.

– Ці сюрреалістичні відчуття я ніколи не забуду. Це справжня адаптація першої і другої частини гри Резиденція зла. І прочитавши сценарій, я був переконаний, що це саме те, чого так чекали фанати. Режисерові вдалося побудувати зв’язок між усіма персонажами, він перетворив їх на реальних людей з власними історіями.

Актор виріс на відеоіграх і був затятим шанувальником Резиденції зла.

– Відеоігри пройшли свій суттєвий шлях еволюції з минулого до сьогодні. Але так круто було грати одного з персонажів, якого ти любив у цифровій грі! Це як мрія дитинства, яка здійснилася для мене, – каже Амелл.

Роббі згадав, що його найулюбленіший момент у фільмі – це сцена боротьби у вітальні.

– Там був лише я і десятки зомбі навколо, а єдиним джерелом світла в кімнаті були спалахи від мого пістолета. І потім я починав від усіх відбиватися. Це було настільки захопливо, такий екшн. Актори, які грали зомбі, робили це так реально. Це лише додало відчуття, що усе по-справжньому і я маю бути дуже стійким персонажем! – поділився актор.