Был только я и десятки зомби: Робби Амелл вспомнил любимую сцену на съемках Обители зла

В украинском прокате 2 декабря стартует фантастический экшн Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити. В интервью Фактам ICTV канадско-американский актер Робби Амелл поделился своими впечатлениями от съемок и сюжета фильма.

По словам Робби, когда он впервые увидел сценарий, его охватили детские воспоминания и эмоции, которые возникали во время первых знакомств с видеоигрой.

— Эти сюрреалистические ощущения я никогда не забуду. Это настоящая адаптация первой и второй части игры Резиденция зла. И прочитав сценарий, я был убежден, что это то, чего так ждали фанаты. Режиссеру удалось построить связь между всеми персонажами, он превратил их в реальных людей с собственными историями.

Актер вырос на видеоиграх и был ярым поклонником Резиденции зла.

— Видеоигры прошли свой существенный путь эволюции из прошлого до сегодняшнего дня. Но так круто было играть одного из персонажей, которого ты любил в цифровой игре! Это как мечта детства, которая осуществилась для меня, — говорит актер.

Робби вспомнил, что его самый любимый момент в фильме – это сцена борьбы в гостиной.

— Там был только я и десятки зомби вокруг, а единственным источником света в комнате были вспышки от моего пистолета. И потом я начинал от всех отбиваться. Это было столь увлекательно, такой экшн. Актеры, игравшие зомби, делали это так реально. Это лишь придало ощущение, что все по-настоящему и я должен быть очень стойким персонажем! — поделился актер.