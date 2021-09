22 вересня стало відомо про смерть американського актора Віллі Гарсона. Він пішов із життя у віці 57 років.

Віллі найбільш популярний за ролями Стенфорда Блетча у серіалі Секс і місто і Моззі у серіалі Білий комірець. Колеги та друзі актора вже відреагували на його смерть та висловили свою повагу та скорботу.

Акторка Синтія Ніксон опублікувала спільне фото із Гарсоном та відзначила його почуття гумору та професіоналізм.

– Ми всі його любили і обожнювали працювати з ним. Він був нескінченно смішним на екрані та у реальному житті. Він був джерелом світла, дружби та знань про шоу-бізнес. Він завжди був чудовим професіоналом, – написала Синтія.

Кім Кетролл також висловила свої співчуття сім’ї Віллі Гарсона.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Актор Маріо Кантоне зізнався, що Віллі був його найкращим партнером на телебаченні.

– У мене не могло бути більш блискучого партнера на телебаченні. Я спустошений і просто переповнений сумом. Ти був подарунком від богів. Спочивай, мій друже. Я тебе люблю, – написав Маріо.

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Данину поваги до померлого висловив актор Метью Боммер. Він разом з Гарсоном знімався у серіалі Білий комірець.

I love you forever Willie Garson. Rest in peace my friend. pic.twitter.com/MxsBwq5NEa — Matt Bomer (@MattBomer) September 22, 2021

Актор Бен Стіллер звернувся до Нейтона Гарсона, прийомного сина Віллі.

– Твій батько був сильним і шанованим у спільноті колег-акторів, а його благодійність була постійною та цілеспрямованою. Я вдячний, що знав його. Крім цього, він справді був смішним, – написав Бен.

Sending love to @WillieGarson’s son Nathen. Your dad was strong and respected in his community of fellow actors and his philanthropy was constant and committed. I’m grateful I knew him. He was also really really funny.❤️ — Ben Stiller (@RedHourBen) September 22, 2021

Джулі Боуен зізналася, що новина про смерть актора неабияк вразила її.

– Це розбиває мені серце. Віллі Гарсона, друга, який любив мене навіть у найгірші моменти (і завжди давав мені про це знати) немає. Прощавай! Я тебе любитиму завжди, – написала акторка.

Джейсон Александер зазначив, що Гарсон пішов з життя занадто рано.

– Чудовий Віллі Гарсон покинув нас. Мила, весела, добра людина і чудовий актор. Занадто рано. Спочивай, – написав актор.

The wonderful Willie Garson has left us. A dear, funny, kind man and delightful actor. Too soon. Rest well. #ripwilliegarson — jason alexander (@IJasonAlexander) September 22, 2021

Чад Лоу додав, що попри свою акторську діяльність, Віллі Гарсон завжди залишався чудовим та відданим батьком.

– На жаль, це правда… Віллі Гарсон помер. Він був таким талановитим, таким відданим соціальній справедливості, таким улюбленим багатьма. А ще він був чудовим, відданим батьком. Його дуже не вистачатиме, – написав Чад.

Sadly, it is true… Willie Garson has died. He was so talented, so committed to social justice, so loved by so many. But most of all, he was a great, devoted, father. He will be sorely missed. — Chad Lowe (@ichadlowe) September 21, 2021

Кріс Нот висловив свою скорботу, оприлюднивши кадр Віллі та Сари Джессіки Паркер зі зйомок серіалу Секс і місто. На фото актори гуляють вулицею та сміються.

Еван Хендлер наголосив, що сьогодні світ втратив неперевершеного, смішного та сімейного чоловіка.

На смерть Віллі Гарсона також відреагувала знімальна група проекту Секс і місто 2021 (And Just Like That).

– Віллі Гарсон був у житті, як і на екрані, відданим другом і яскравим світлом для кожного у своєму всесвіті. Він створив одного з найулюбленіших персонажів з HBO і був членом нашої родини майже 25 років. Ми глибоко засмутилися, дізнавшись про його смерть, і висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким, – написали на офіційній сторінці проекту.