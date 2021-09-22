22 вересня стало відомо про смерть американського комедійного актора Віллі Гарсона. Він був зіркою серіалів Секс і місто і Білі комірці.

Факти ICTV публікують біографію Віллі Гарсона і цікаві моменти з його життя.

Віллі Гарсон народився 20 лютого 1964 року в місті Хайленд-Парк (США). Ще будучи дитиною він почав відвідувати акторську школу.

Розриваючись між любов’ю до акторської гри та психології, Гарсон обрав перше і почав вчитися в престижній Єльській школі драми, де отримав ступінь магістра витончених мистецтв.

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Популярність до актора прийшла, коли він взяв участь у зйомках серіалу Секс і місто, де спершу виконав другорядну роль. Однак його персонаж так полюбився глядачам, що йому дали більше екранного часу.

Крім того, він знявся і в продовженні легендарного телесеріалу, прем’єра якого має відбутися в 2022 році.

Також Гарсон відомий за роллю Моззі в серіалі Білі комірці.

Віллі ніколи не був одружений, однак у нього є син Нейтан, якого він усиновив у 7-річному віці у 2009 році.

Він виступав на сцені і знявся в 170 фільмах і серіалах, серед яких Квантовий стрибок, Вечірка в Беверлі Гіллз, День бабака, Секретні матеріали, Баффі – винищувачка вампірів, CSI: Місце злочину, Друзі, Між небом і землею, Тимчасово вагітна тощо.

Також наприкінці цього року вийде фільм за участю Віллі під назвою Просто так…

Про те, що Віллі Гарсон помер повідомив його син Нейтан. Акторові було лише 57 років.

Причина смерті поки що невідома, проте іноЗМІ повідомляють, що у Віллі був рак підшлункової залози.