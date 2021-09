22 сентября стало известно о смерти американского актера Уилли Гарсона. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Уилли наиболее популярный по ролям Стэнфорда Блэтча в сериале Секс в большом городе и Моззи в сериале Белый воротничок. Коллеги и друзья актера уже отреагировали на его смерть и выразили свое уважение и скорбь.

Актриса Синтия Никсон опубликовала совместное фото с Гарсоном и отметила его чувство юмора и профессионализм.

— Мы все его любили и обожали работать с ним. Он был бесконечно смешным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний о шоу-бизнесе. Он всегда был отличным профессионалом, — написала Синтия.

Ким Кэтролл также выразила свои соболезнования всей семье Уилли Гарсона.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Актер Марио Кантоне признался, что Уилли был его лучшим партнером на телевидении.

— У меня не могло быть более блестящего партнера на телевидении. Я опустошен и просто переполнен печалью. Ты был подарком богов. Покойся, мой друг. Я тебя люблю, — написал Марио.

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Дань уважения к умершему выразил актер Мэтт Бомер. Он вместе с Гарсоном снимался в сериале Белый воротничок.

I love you forever Willie Garson. Rest in peace my friend. pic.twitter.com/MxsBwq5NEa — Matt Bomer (@MattBomer) September 22, 2021

Актер Бен Стиллер обратился к Нейтону Гарсону, приемному сыну Уилли.

— Твой отец был сильным и уважаемым в сообществе коллег-актеров, а его благотворительность была постоянной и целенаправленной. Я благодарен, что знал его. Кроме этого, он и правда был смешным, — написал Бен.

Sending love to @WillieGarson’s son Nathen. Your dad was strong and respected in his community of fellow actors and his philanthropy was constant and committed. I’m grateful I knew him. He was also really really funny.❤️ — Ben Stiller (@RedHourBen) September 22, 2021

Джули Боуэн призналась, что новость о смерти актера изрядно поразила ее.

— Это разбивает мне сердце. Уилли Гарсона, друга, который любил меня даже в худшие моменты (и всегда давал мне об этом знать) нету. Прощай! Я тебя буду любить всегда, — написала актриса.

Джейсон Александер отметил, что Гарсон ушел из жизни слишком рано.

— Замечательный Уилли Гарсон покинул нас. Милый, веселый, добрый человек и замечательный актер. Слишком рано. Покойся, — написал актер.

The wonderful Willie Garson has left us. A dear, funny, kind man and delightful actor. Too soon. Rest well. #ripwilliegarson — jason alexander (@IJasonAlexander) September 22, 2021

Чад Лоу добавил, что несмотря на свою актерскую деятельность, Уилли Гарсон всегда оставался замечательным и преданным отцом.

— К сожалению, это правда… Уилли Гарсон умер. Он был таким талантливым, так привержен социальной справедливости, так полюбился многим. А еще он был замечательным, преданным отцом. Его будет очень не хватать, — написал Чад.

Sadly, it is true… Willie Garson has died. He was so talented, so committed to social justice, so loved by so many. But most of all, he was a great, devoted, father. He will be sorely missed. — Chad Lowe (@ichadlowe) September 21, 2021

Крис Нот выразил свою скорбь, обнародовав кадр Уилли и Сары Джессики Паркер со съемок сериала Секс в большом городе. На фото актеры гуляют по улице и смеются.

Эван Хэндлер отметил, что сегодня мир потерял непревзойденного, смешного и семейного мужчину.

На смерть Уилли Гарсона также отреагировала съемочная группа проекта Секс в большом городе 2021 (And Just Like That)

— Уилли Гарсон был в жизни, как и на экране, преданным другом и ярким светом для каждого в своей вселенной. Он создал одного из самых любимых персонажей из HBO и был членом нашей семьи почти 25 лет. Мы глубоко расстроились, узнав о его смерти, и выражаем искренние соболезнования его семье и близким, — написали на официальной странице проекта.