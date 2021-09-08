Маркетолог Марія Матрос звинуватила українського актора та зірку фільму В бій ідуть лише старі Володимира Талашка у зґвалтуванні.

На особистій сторінці у Facebook дівчина розповіла, що інцидент стався, коли їй було 17 років.

Марія знала Талашка з чотирьох років, оскільки він був другом родини. Після закінчення школи він запропонував дівчині вступити на режисуру до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

– Володимир Талашко зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї сім’ї з моїх чотирьох років. Теж запросив до себе “репетирувати” до вступу, і я поїхала за мрією. Режисура мене після цього перестала цікавити, чому я дуже тішуся. Була б поганим продюсером, – розповіла Марія.

Дівчина додала, що не зверталася у поліцію, оскільки не хотіла починати публічний скандал. Але зараз, коли про домагання Талашка заговорили десятки жертв, вона наважилася розповісти свою правду.

– Кількість жертв привертає увагу, ось я вирішила додати йому в скарбничку, – пояснила Марія Смирнова-Матрос.

Факти ICTV звернулися до Володимира Талашка за коментарем, однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримали. У коментарі Суспільному актор заперечив будь-які звинувачення і сказав, що “нічого про це не знає та вперше про це чує”.

Нагадаємо, що на початку серпня 2021 року Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Історії дівчат, які стали жертвами викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, зібрав та опублікував у Facebook сценарист Богдан Панкрухін.

Постаждалі розповіли, що в період вступу до навчального закладу Володимир Талашко наполегливо запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними, пропонував алкоголь та натякав на інтим.

Українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова підтримала жертв Талашка та зазначила, що він не єдиний розбещувач молодих дівчат у київському виші.