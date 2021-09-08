Маркетолог Мария Матрос обвинила украинского актера и звезду фильма В бой идут одни старики Владимира Талашко в изнасиловании.

На личной странице в Facebook девушка рассказала, что инцидент произошел, когда ей было 17 лет.

Мария знала Талашко с четырех лет, поскольку он был другом семьи. После окончания школы он предложил девушке поступить на режиссуру в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

— Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе «репетировать» к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого перестала интересовать, чему я очень рада. Была бы плохим продюсером, — рассказала Мария.

Девушка добавила, что не обращалась в полицию, поскольку не хотела начинать публичный скандал. Но сейчас, когда о домогательствах Талашко заговорили десятки жертв, она решилась рассказать свою правду.

— Число жертв привлекает внимание, вот я решила добавить ему в копилку, — объяснила Мария Смирнова-Матрос.

Факты ICTV обратились к Владимиру Талашко за комментарием, однако на момент публикации материала ответа не получили. В комментарии Общественном актер отрицал любые обвинения и сказал, что «ничего об этом не знает и впервые об этом слышит».

Напомним, что в начале августа 2021 года Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

Истории девушек, ставших жертвами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, собрал и опубликовал в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Пострадавшие рассказали, что в период поступления в учебное заведение Владимир Талашко настойчиво приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными, предлагал алкоголь и намекал на интим.

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова поддержала жертв Талашко и отметила, что он не единственный растлитель молодых девушек в киевском вузе.