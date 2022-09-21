Українська телеведуча Маша Єфросиніна поставила на місце скандальну російську журналістку Ксенію Собчак. Маша звинуватила Собчак і всю Росію у брехні й нагадала, що це в їхній ДНК.

Свої думки Єфросиніна опублікувала в Instagram, показавши адресоване повідомлення від Собчак. Російська журналістка заявила, що не називала українців нацистами, і це все брехня.

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– Серйозно? Це Ксенія Собчак щойно розшифрувала мені, що таке нацизм? Мені? Людині, чий народ досі розкопують із-під землі, закатованих людей? Що ж тоді в голові там у всіх інших? – емоційно підписала повідомлення Собчак.

Російська журналістка розповіла Маші, що не потрібно дискримінувати цілий народ. Собчак вважає, що мстити треба тим, хто вбиває – російським солдатам, а не всім громадянам Росії загалом. Це типова мантра про те, що народ РФ ні в чому не винний, і є хороші руські.

Єфросиніна у це вигородження не вірить, як і більшість українців – телеведуча знайшла, що відповісти Ксенії.

– Ці люди вміють лише звинувачувати всіх у брехні. І не бачити скла у власному оці. Це ДНК їхньої нації, – заявила Маша.

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна звернулася до Собчак, назвавши її розчаруванням року серед селебріті країни-агресора. Усе через те, що Ксенія назвала українців нацистами.